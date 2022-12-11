طهران بخصوص القمة العربية الصينية: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ايران ولا نجامل في وحدة اراضينا

2022/12/11 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الجزر الثلاث أبو موسى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.وقال عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في “تويتر”، ردا على البيان المشترك الصادر عن القمة الصينية الخليجية: … Readmore

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