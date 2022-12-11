وفاة ملكة جمال لبنان السابقة في ظروف غامضة

2022/12/11 | 13:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني، التي عملت مؤخرًا في مجال الإعلانات، في ظروف غامضة بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة منها.وعقب انتشار خبر وفاة ملكة جمال لبنان السابقة، تداول ناشطون مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض … Readmore

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