مبابي يرد على رسالة حكيمي قبل مواجهة منتخبيهما في نصف نهائي المونديال

2022/12/11 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد النجم الفرنسي، كيليان مبابي على تدوينة نشرها زميله في باريس سان جيرمان، الدولي المغربي، أشرف حكيمي، وذلك قبل مواجهة منتخبي بلديهما يوم الأربعاء في نصف نهائي مونديال “قطر 2022”.وبعد تأكد مواجهة المغرب مع فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، أمس السبت، وجه حكيمي عبر حسابه في موقع “تويتر” رسالة لزميله وصديقه […]

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