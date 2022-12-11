الحكومة العراقية تعلن استرداد الدفعة الثانية من أموال

2022/12/11 | 13:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم الأحد- استرداد الدفعة الثانية من أموال الأمانات الضريبية، وأشار إلى استمرار استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء

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