العراق والسويد يبحثان قضايا المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الاوربية

2022/12/11 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق

زيدان، مع سفيرة السويد في العراق

جيسيكا سفاردسترم، اليوم الاحد، قضايا

المتهمين بقضايا الإرهاب من حملة

الجنسية الاوربية.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخ

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