الاعدام بحق

2022/12/11 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة،

اليوم الاحد، حكماً بالإعدام بحق مجرم

يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من

دول الجوار الى العراق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القض

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