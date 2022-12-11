جنايات الكرخ تحكم بسجن منتحل صفة

2022/12/11 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم

الاحد، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على

احد المجرمين لانتحاله صفة نائب رئيس

مجلس القضاء الأعلى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات

الكرخ

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