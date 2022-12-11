2022/12/11 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الاحد، الإطاحة بـ4 إرهابيين و تاجرين اثنين للمخدرات و 45 متهماً بقضايا متنوعة في سبعة محافظات عراقية. وقالت الخلية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بارهابيين وتجار مخدرات في عدة محافظات المركز الخبري الوطني.

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