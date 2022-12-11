اللواء الخالدي يصدر توجيهاً

2022/12/11 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وكيل شؤون الشرطة اللواء عادل عباس الخالدي، اليوم الاحد، منتسبي مراكز الشرطة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة مع المواطنين".

وقال الخالدي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "عليكم الوقوف مسافة واحده مع المواطنين وإنجاز الدعاوى والشكاوى وفق القانون".



مؤكدا: "لا اسمح بأي تقصير لكونكم واجهة وزارة الداخلية".

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