الاطاحة بـ 49 متهما بينهم بالارهاب والمخدرات في 7 محافظات

2022/12/11 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 49 متهما بقضايا متنوعة في 7 محافظات.وذكرت الخلية، أنه "بعمليات استباقية وجهد استخباري مميز لأقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والانبار والبصرة وميسان وصلاح الدين والفرقة السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات بغداد والبصرة وميسان ونينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك".

وأضافت أنه "أسفرت العمليات عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط و قضاء الرمادي وقضاء البصرة و قضاء المجر الكبير و 47 متهماً بقضايا متنوعة من ضمنهم تاجرين اثنين مخدرات في مختلف مناطق المحافظات أعلاه".

واشارت الى أنه "تم تسليم المتهمين إلى جهات الطلب ميدانياً و أصولياً"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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