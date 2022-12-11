عمليات بغداد: القبض على 21 متهماً بينهم بحيازة الاسلحة غير المرخصة والمخدرات

2022/12/11 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على 21 متهما بينهم بحيازة الاسلحة غير المرخصة والمخدرات بجانبي بغداد.وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قيادة عمليات بغداد والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة من القاء القبض على 21 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة".وتابع، أنه "تم ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، ومصادرة ثمانية مسدسات، وبندقيتين اثنتين، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة.



فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".واوضح، أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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