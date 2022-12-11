بوجه الوجبات والمشروبات الشهية.. هكذا يمكنك الحفاظ على صحتك خلال موسم العطلات

2022/12/11 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة نُشرت في عام 2018 في مجلة "BMW" الطبية، إلى أنه خلال هذا الوقت من العام، تزداد احتمالية الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية، لا سيما بين الأشخاص الأكثر ضعفًا.وهكذا يمكنك الحفاظ على صحتك خلال موسم العطلات.

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