سبيس إكس تطلق بعثة خاصة إلى القمر تضم أول مسبار إماراتي من نوعه

2022/12/11 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية بعثة خاصة إلى القمر، اليوم الأحد، تضم مركبة إنزال تابعة لشركة يابانية، وأول مسبار إماراتي من نوعه.والخميس الماضي، أطلقت الشركة المملوكة لإيلون ماسك، 40 قمرا اصطناعيا من شبكة الاتصالات البريطانية “ون ويب” إلى المدار.… Readmore

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