2022/12/11 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e3mb8lUXq20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم النصر العظيم أو تحرير الموصل.. تعددت الأسماء وبقيت الأخطاء قائمة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم النصر العظيم أو تحرير الموصل.. تعددت الأسماء وبقيت الأخطاء قائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).