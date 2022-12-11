تركيا: نسعى لرفع صادراتنا إلى العراق لـ 16 مليار دولار

2022/12/11 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية “دييك” (DEİK) خالد أجار إن هدفهم رفع صادرات تركيا إلى العراق لـ 16 مليار دولار عام 2023.

وبحسب الأناضول أكد أجار أن العلاقات التركية العراقية تتطور يوما بعد يوم لا سيما التجارية.

وبلغت صادرات تركيا للعراق في 11 شهرا الماضية 12 مليارا و604 ملايين دولار، وجاءت في المركز الخامس عام 2021 في ترتيب أكبر المصدرين للعراق عالميا.

وجاءت مدينة إسطنبول في المرتبة الأولى بتركيا كأكبر مصدر للعراق بقيمة 2.6 مليار دولار ثم غازي عنتاب 1.8 مليار دولار ثم ماردين 833 مليون دولار.

ويهدف المجلس بحسب أجار تخطي 14 مليار في قيمة الصادرات التركية إلى العراق مع نهاية العام الجاري.

وأشار أجار أنّ الصادرات التركية تشمل الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها والكيماويات ومستلزمات الأوراق والموبيليا والصلب.

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