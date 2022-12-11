صديقة رونالدو توجه رسالة قاسية إلى مدرب البرتغال بعد الخسارة أمام المغرب

2022/12/11 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خسارة المنتخب البرتغالي بوجه المغرب، السبت، انتقدت صديقة قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، المدرب فيرناندو سانتوس، ووجهت له رسالة من خلال حسابها على إنستغرام.

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