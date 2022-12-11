التقاعد تحدد موعد صرف المستحقات التقاعدية الخاصة بتربية البصرة

2022/12/11 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت هيئة التقاعد الوطنية، الأحد، موعد صرف المستحقات التقاعدية الخاصة بتربية محافظة البصرة. وقال إعلام الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/:إنه “استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص باستلام المعاملات […]

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