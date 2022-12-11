الداخلية تصدر الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين

2022/12/11 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، الأوامر الإدارية الخاصة بترفيع الموظفين المدنيين.

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