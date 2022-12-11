2022/12/11 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، القاء القبض على أربعة إرهابيين وتاجرين اثنين ومتهمين آخرين في سبع محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 4 إرهابيين وتاجرين اثنين للمخدرات ومتهمين آخرين في سبع محافظات ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ 4 إرهابيين وتاجرين اثنين للمخدرات ومتهمين آخرين في سبع محافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).