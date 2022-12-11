اقتصادي يكشف الإيرادات المالية لميناء الفاو الكبير بحلول عام 2038

2022/12/11 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي،

اليوم الاحد، الإيرادات المالية لميناء

الفاو الكبير بحلول 2038.

وذكر المرسومي في تدوينة بعنوان "العودة

مرة اخرى الى ميناء الفاو الكبير"

تابعتها وكالة نون الخبرية،

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