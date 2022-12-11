أرامكو السعودية توقع صفقة مع سينوبك الصينية

2022/12/11 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وقعت سينوبك اتفاقا مع أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) لبناء مشروع تكرير للمرحلة الثانية بطاقة 16 مليون طن سنويا.

ووقعت شركة نوبك اتفاقية إطارية مع شركة أرامكو السعودية لبناء مشروع تكرير المرحلة الثانية بقدرة 16 مليون طن سنويًا ووحدات إثيلين بقدرة 1.5 مليون طن سنويًا في جولي بفوجيان.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول نهاية عام 2025 ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة Sinopec.

كما وقعت الشركة الصينية مذكرات تفاهم مع أرامكو وسابك لبناء منشأة لتحويل السوائل إلى البتروكيماويات (TADAWUL:2310) في ينبع (TADAWUL:3060) بالمملكة العربية السعوديةوقال رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان أن أرامكو تخطط للعمل مع شركاء صينين لانشاء تكتلات صناعية ضخمة متكاملة بقطاع التكرير في الصين.وأضاف خالد الرميان في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية اشمل تلك التكتلات توفير إمدادت كافية من النفط والغاز الطبيعي المسال لتكرير النفط والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات..

وقال رئيس أرامكو أن هناك العديد من الفرص لأرامكو للتعاون مع الصين في مدال الطاقة الجديدة كالتقاط الكربون وانتاج الهيدروجين والمواد غير المعدنية.

وقال يو باوكاي ، رئيس سينوبك ، في بيان ، إن التعاون يعد علامة فارقة جديدة تم تحقيقها من خلال التعاون الحالي الذي يظهر الثقة المتبادلة والاعتراف بجميع الأطراف ، ويعزز ثقتهم للتعامل بشكل مشترك مع انتقال الطاقة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة إن بلاده ستوسع تجارة النفط مع المملكة خلال زيارته للمملكة التي عززت العلاقات بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مورد للخام في العالم.

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