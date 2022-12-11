الحظر الأوروبي على الطيران العراقي يتصدر مباحثات وزير النقل والسفير البريطاني

2022/12/11 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الأحد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون، لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال النقل.

وقال وزير النقل، بحسب بيان للوزارة، إنه "تم التباحث في محاور حيوية عدة، بينها ملف الحظر الأوروبي، وفتح آفاق جديدة في خطوط النقل بين البلديين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات واستثمارها في مجال النقل".

من جانبه، أبدى برايسون، "استعداد بلاده إلى تقديم الدعم والمشورة إلى الجانب العراقي في كل ما يخص قطاعات النقل، ورفدها بأحدث الخبرات التخصصية في مجال النقل والتجارة وتجسير كافة أشكال التعاون في العمل".

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