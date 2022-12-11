2022/12/11 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، استمرار الحكومة العراقية بنهجها في التوازن والانفتاح.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أن “الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم، السفير المصري في بغداد، وليد محمد إسماعيل”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله استعراض الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث تعزيز علاقات التعاون مع الدول العربية الشقيقة”.

وأكد الأعرجي للسفير المصري، أن “الحكومة العراقية مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح على الأشقاء العرب والمحيط الإقليمي والدولي”.

وأضاف، أن “جمهورية مصر العربية دولة كبيرة ولها ثقلها العربي والدولي”، مشيرا إلى أن “العلاقة بين العراق ومصر هي علاقة تأريخية وفي تطور مستمر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: الحكومة العراقية مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: الحكومة العراقية مستمرة بنهجها في التوازن والانفتاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).