بغداد توفد لجنة إلى اربيل لمناقشة الخطط الزراعية وتقاسم الحصص المائية

2022/12/11 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، اليوم الاحد، تسجيل زيادة بكميات الموارد المائية بلغت 600 مليون متر مكعب نتيجة الأمطار الأخيرة .

وقال راضي، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "زيارة وفد وزارته لوزارة الزراعة في إقليم كردستان جاءت بهدف الحصول على بيانات عن السدود في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أنهم "بحثوا مع وزيرة الزراعة في إقليم كردستان سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين كون بعض أهم سدود العراق موجود في إقليم كردستان، وهذه السدود بحاجة إلى الترميم والتطوير".

وأضاف أن "الأمطار التي تساقطت خلال الموسم الحالي أدت إلى زيادة نسبية في الموارد المائية العراقية تبلغ 600 مليون متر مكعب، ونسبة 75% من هذه الزيادة كانت في نهري دجلة والفرات، وهذا مفيد جداً للموسم الزراعي الشتوي، ولزيادة الاهتمام بالإنتاج الزراعي في الخطة الزراعية للعام 2025، نسعى لزراعة خمسة ملايين متر مربع من الأراضي".

وأشار إلى أن "العراق واحد من البلاد الأكثر تأثراً بظاهرة التغير المناخي، وهذا التأثير شمل الزراعة والموارد المائية وأدى أيضاً إلى هجرة من بعض المناطق إلى مناطق أخرى، وللحد من تلك الهجرة نخطط لإنشاء بحيرات صغيرة في المناطق التي جفت مصادر تزويدها بالماء".

وذكر المتحدث راضي، أنه "بعد تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، أكد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية على تعزيز الحوار بين بغداد وإقليم كردستان"، مؤكداً أن "هناك الآن تنسيقاً جيداً جداً بين إقليم كردستان ووزارة الموارد المائية العراقية".

وبين أن "العراق يعاني من هذه المشكلة، وأن قسماً منها جاء بسبب تراجع كميات المياه من مصادرها، والقسم الآخر جاء نتيجة لإنشاء سدود من جانب الدول المجاورة وخاصة تركيا، وقسم آخر هو نتيجة لظاهرة التغير المناخي"، مشيرا الى أن "الأيام القادمة ستشهد تقدماً في التفاهم بشأن المياه مع إيران، وإنهم يأملون في اتفاقات مع تركيا على غرار الاتفاقات المبرمة بين الجانبين العراقي والإيراني"، فيما شدد على أن "الذي يهم الآن هو حماية وترميم وتطوير السدود الحالية وإنشاء سدود صغيرة ووجود نظام إدارة المياه مع زيادة الاهتمام بتطوير مشاريع الري".

ولفت الى أن "اجتماعا جرى في الأيام الأخيرة بين وزيري الموارد المائية العراقي والإيراني لبحث حماية حصة العراق من المياه، وأن هناك محادثات مع تركيا في هذا السياق من خلال وفد عراقي زارها"، مؤكدا أن "مشاريع الري هي أهم المشاريع التي يجب على العراق إيلاءها المزيد من الاهتمام، وقد تم تحديد أكثر من موقع لتطوير مشاريع الري فيه، فالمشاريع القائمة تؤثر على تخزين المياه".

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