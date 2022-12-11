تركيا تلغي قيود السفر المتعلقة بكورونا إلى العراق

2022/12/11 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الاحد، رفع الإجراءات المفروضة على المسافرين المتوجهين إلى العراق والمتعلقة باختبارات فيروس كورونا.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الخطوط الجوية أشارت إلى انتهاء فرض التدابير المتعلقة بكورونا في العراق".

وأضافت أن "الخطوط الجوية تتمنى للمسافرين إلى العراق قضاء أوقات ممتعة".

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