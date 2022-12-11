"كونك موظف بريد يعد أمرا مخيفًا".. شاهد اللحظات الأخيرة قبل مقتل هذا الموظف بأمريكا

2022/12/11 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة ميلووكي إن شخصًا ما أطلق النار وقتل موظف يعمل في شركة خدمات بريدية بالولايات المتحدة بينما كان يقوم بتسليم البريد في ميلووكي يوم الجمعة.حددت دائرة التفتيش البريدي في الولايات المتحدة الضحية باسم أندريه كروس، وقالت الشرطة إنه كان في الأربعينيات من عمره.

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