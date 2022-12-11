بلاسخارت تزور مرقد الامام الحسين (ع) وتشارك في فعالية دينية (فيديو)

2022/12/11 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرفت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، الاحد، بزيارة مرقد

الامام الحسين (عليه السلام) في كربلاء،

كما شاركت في فعالية دينية خلال

الزيارة.

وقال مراسل وكالة نون

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