بينها دولة عربية.. تعرف إلى أكثر دول العالم ترحيبًا في عام 2022

2022/12/11 | 15:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال الأكثر انشغالًا، والذين يجدون أنفسهم مدعوين بانتظام للسفر إلى سلسلة من البلدان في غضون مهلة قصيرة، فإن المعلومات المحدّثة عن البلدان التي تتطلب تأشيرات أو تصاريح سفر إلكترونية (eTA) ضرورية.

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