الهجرة تعلن عودة وجبة جديدة من نازحي عشوائيات الموصل لمناطقهم

2022/12/11 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، إشرافها على على عودة (159) نازحاً من عشوائيات الموصل الى مناطقهم الاصلية في اقضية ونواحي نينوى.

وقالت الوزارة، إنه "ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعيا، جرى الانتهاء من عودة (159) نازحا من احد المناطق العشوائية من مركز الموصل بمحافظة نينوى الى مناطقهم الاصلية في ناحية وانه قرية عمار كبر وقضائي سنجار وتلعفر".

وأضافت أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم".

وأشارت الوزارة بحسب البيان الى انه "سيتم دفع مبلغ لهم في الايام القليلة القادمة بالتعاون مع منظمة (IOM) وعلى شكل دفعات".

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