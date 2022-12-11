اعتبارًا من اليوم.. خدمة

2022/12/11 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابلغت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، مطار بغداد الدولي بدخول قرار خدمة الترانزيت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وبحسب وثيقة صادرة عن السلطة، تلقتها (بغداد اليوم)، قالت فيها إنه "نود اعلامكم بأن خدمة الترانزيت دخلت حيز التنفيذ لنواقلنا الوطنية حصرا بدءا من اليوم".

وفي 28 تشرين الثاني الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني، تفعيل العمل في مطار بغداد الدولي بنظام العبور "ترانزيت".

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان لها، انه "وبتوجيه رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد الأسدي وإشراف إدارة مطار بغداد الدولي سيتم في القريب العاجل العمل على تفعيل النقل بالعبور (Transit)".

وبينت إدارة المطار أن "صالتي بابل ونينوى ستكون محطة النواقل الوطنية في البلاد في تنفيذ رحلاتها بالعبور، على أن يتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة بهدف الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمسافرين، وتأتي بهدف خدمة للنواقل الوطنية العراقية والمسافرين وتطوير آليات العمل في المطار".

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