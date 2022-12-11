الزراعة تعلن إطلاق مشروع زيادة المساحات المزروعة وانجاز شراء التقنيات الحديثة

2022/12/11 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع لزيادة المساحات المزروعة في البلاد، فيما أشار إلى مخاطبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة تفعيل المبادرة الزراعية.

وقال العلياوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أكملت جميع المتطلبات لإعلان فرصة مشروع شراء التقنيات الحديثة من منظومات ري سعة 120 و180 و60 دونماً، وسيبدأ الإعلان في الأيام القليلة المقبلة".

واضاف،أن" الوزارة اطلقت مشروعاً لزيادة المساحات المزروعة من النخيل والأشجار والزيتون والحمضيات لزيادة في بغداد والمحافظات والمؤسسات القطاعية".

واشار إلى أن "كميات الأمطار التي هطلت مؤخراً على البلاد لاسيما في المناطق الجنوبية كان لها دور كبير في زيادة المساحة المزروعة"، لافتاً إلى أنه "تمّت زيادة نسبة المساحة المزروعة إلى مليون دونم ليصل العدد الكلي إلى مليونين ونصف المليون دونم على الزراعة المروية بالأنهار".

وتابع أن "زيادة التخصيصات المالية للوزارة ستحقق أفضلية في نجاح المواسم الزراعية المقبلة"، مبيناً أنه "تم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء بإعادة تفعيل المبادرة الزراعية لما لها من أثر كبير في إنجاح القطاع الزراعي في البلاد".

وأكد أن" الوزارة تسعى إلى جعل العراق من البلدان المصدرة للمحاصيل الزراعية، لا سيما مع الاتفاق الرباعي والثلاثي الذي أكد على تصدير الكميات الزراعية الفائضة عن حاجة السوق المحلية إلى الدول الداخلة ضمن الاتفاق".

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