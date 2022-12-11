2022/12/11 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستحمل الكرة المستخدمة في نصف نهائي، ونهائي مونديال قطر 2022، اسم "الحلم"، بدلاً من "الرحلة"، المعتمد في الأدوار السابقة، بحسب ما كشفت شركة أديداس الألمانية لتصنيع المعدات والألبسة الرياضية، الأحد.

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