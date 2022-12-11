حوارات كردية تختبأ خلفها رغبات السليمانية في الانفصال عن أربيل

2022/12/11 | 16:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، الأحد، 11...

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