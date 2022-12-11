2022/12/11 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي الاحد، الاستعانة بالقرض الصيني للارتقاء بواقعها الخدمي في عموم مدن الانبار .

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ديوان محافظة الانبار اطلق العشرات من مشاريع اعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية في عموم مدن الانبار ، ضمن القرض الصيني في خطوة تهدف الى الارتقاء بالواقع الخدمي “.

واضاف ان” القرض الصيني سيساهم في انشاء مشاريع عملاقة منها انشاء مستشفيات ومراكز صحية فضلا عن انشاء جسور ومدارس ومجمعات سكنية ومشاريع خدمية اخرى تقام لأول مرة ، مبينا ان” الانبار مقبلة على انطلاق العشرات من المشاريع الخدمية حيث تم تخصيص ميزانية مالية ضخمة من القرض الصيني لمعالجة واقع الخدمات في مدن الانبار”.

وأوضح العبيدي، أن “القرض الصيني سيسهم في اعادة العمل بالمشاريع المتوقفة جراء نقص التخصيصات المالية فضلا على ان انطلاق حزمة من مشاريع الاعمار سيوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تستعين بالقرض الصيني للارتقاء بواقعها الخدمي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تستعين بالقرض الصيني للارتقاء بواقعها الخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).