باكستان: مقتل 4 دواعش قرب الحدود الأفغانية

2022/12/11 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت باكستان أن قوات مكافحة الإرهاب اعترضت أربعة من مسلحي تنظيم داعش في ولاية “خراسان” قرب الحدود الأفغانية في منطقة جبلية معزولة وقتلتهم.

وطبقاً لوحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في باكستان، دخل المسلحون منطقة شمال وزيرستان الحدودية النائية من أفغانستان والمسلحون لهم صلة بتنظيم في ولاية “خراسان” وهو الفرع الإقليمي لتنظيم “داعش”، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء عملية بحث باستخدام تقارير استخباراتية، واجهت قوات الأمن الباكستانية المسلحين في اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل المسلحين.

وتردد أن المسلحين الـ4 كانوا يخططون لشن هجمات بالقنابل على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية.

يشار إلى أن تنظيم داعش بولاية خراسان، الذي يعمل بالأساس في الولايات الشرقية من أفغانستان، ينشط على جانبي الحدود، على الرغم من أنه استهدف بالأساس مواقع دينية شيعية، في مختلف الولايات الأفغانية بهجمات مميتة.

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