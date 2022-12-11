2022/12/11 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توعد وزير البيئة نزار محمد، اليوم الاحد، باتخاذ إجراءات حكومية صارمة بحق أي جهة تسبب تلوث البيئة.وقال ئاميدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “القضية البيئية والتغيرات المناخية لابد إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة تتوعد بإجراءات صارمة بحق المتسببين بـ”التلوث” المركز الخبري الوطني.

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