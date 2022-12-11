2022/12/11 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد بموجب القانون لتعمدها الاساءة لسمعة الوزارة وتضليل الرأي العام “بالأكاذيب والأباطيل”.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تحيل ضابطة شرطة للتقاعد: “اساءة لسمعة الوزارة’ المركز الخبري الوطني.

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