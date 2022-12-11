2022/12/11 | 16:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاحد، عن دخول خدمة الترانزيت حيز التنفيذ.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



خدمة الترانزيت تدخل حيز التنفيذ في مطار بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. خدمة الترانزيت تدخل حيز التنفيذ في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. خدمة الترانزيت تدخل حيز التنفيذ في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).