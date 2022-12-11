فيديو.. بلاسخارت: ما تقوم به مؤسسة وارث لعلاج الاورام اتجاه الاطفال

2022/12/11 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة

جينين بلاسخارت، اليوم الاحد، الخدمات

الطبية التي تقدمها مؤسسة وارث الدولية

لعلاج الاورام في كربلاء بـ"العمل

الجبار".

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي

في مؤسسة وارث

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