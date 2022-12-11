ممثل المرجع السيستاني يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت

2022/12/11 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا،

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الاحد،

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

المتحدة في العراق جينين

هينيس-بلاسخارت، في مكتبه بالصحن

الحسيني الشريف.

وقال مراسل وكالة نون

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