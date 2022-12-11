اساءت لسمعة الداخلية.. إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد

2022/12/11 | 16:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إحالة ضابطة في شرطة الديوانية إلى التقاعد بموجب القانون لتعمدها الاساءة لسمعة الوزارة وتظليل الرأي العام بالأكاذيب والأباطيل.

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