مشتبه به ليبي في تفجير لوكيربي بات محتجزًا لدى الولايات المتحدة

2022/12/11 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتجز الولايات المتحدة حاليًا الليبي أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، حيث تتهمه بلعب دور في صنع القنبلة التي دمرت رحلة خطوط طيران "بان ام الرحلة رقم 103" في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1988.

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