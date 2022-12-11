2022/12/11 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم علماء في المملكة المتحدة نوعا ثوريا جديدا من العلاج الجيني، لعلاج طفلة مريضة مصابة بسرطان الدم في الخلايا التائية، وأحيا تطبيق هذه التقنية، التي تعتبر الأولى في نوعها بالعالم، الآمال في أنها يمكن أن تساعد قريبا في معالجة سرطانات الأطفال الأخرى والأمراض الخطيرة، وفقا لصحيفة "الغارديان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تغيير واحد".. علاج ثوري يمنح الأمل للمصابين بسرطانات غير قابلة للعلاج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تغيير واحد".. علاج ثوري يمنح الأمل للمصابين بسرطانات غير قابلة للعلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).