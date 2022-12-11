2022/12/11 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة تعطل الدوام الرسمي 10 أيام قبل انطلاق كأس الخليج بـ 4 أياميتبع ..





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