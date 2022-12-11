الاعلان عن كتلة

2022/12/11 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن قيام عدد من النواب المستقلين بالإعلان عن كتلة "وطن".

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عددا من النواب المستقلين برئاسة النائب ياسر وتوت أعلنوا عن كتلة جديدة تحت اسم (وطن)".

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