2022/12/11 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع الرئيس...

ظهرت المقالة أردوغان وبوتين يبحثان ملف الطاقة ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية أولاً على المسلة.

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