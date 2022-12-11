2022/12/11 | 17:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على طريقة والدها الرئيس العراقي الراحل، هنّأت رغد صدام حسين المنتخب المغربي بمناسبة تأهله التاريخي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على طريقة والدها.. رغد صدام حسين تهنئ منتخب المغرب بإنجازه التاريخي في مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على طريقة والدها.. رغد صدام حسين تهنئ منتخب المغرب بإنجازه التاريخي في مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).