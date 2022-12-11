كردستان توقف صرف النفقات العامة لغاية مطلع 2023

2022/12/11 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الأحد، إيقاف صرف جميع النفقات حتى بداية السنة الجديدة.وقالت الوزارة في بيان :"تقرر إيقاف صرف جميع النفقات التي كانت تصرفها في مؤسسات إقليم كوردستان لغاية حلول العام الجديد"..وأضاف البيان، أنه "يستثنى من ذلك رواتب الموظفين ونفقات أخرى مهمة مثل المشاريع الاستثمارية لغاية حلول السنة 2023".

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