المالية تبدأ باستحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بتثبيت عقود الكهرباء

2022/12/11 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - المالية تبدأ باستحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بتثبيت عقود وزارة الكهرباء

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