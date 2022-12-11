السوداني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تنفيذ مشاريع في العراق

2022/12/11 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، اليوم الأحد، تنفيذ مشاريع في العراق.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزرء محمد شياع السوداني استقبل نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير البنك الدولي في العراق؛ لبحث آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة في مجالات متعددة، ووضع برامج طموحة تستهدف تنفيذ الإصلاحات في القطاع المصرفي وفي تنمية القطاع الخاص، كما تساند البرامج الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث بشأن تنفيذ برامج مشتركة تصبّ في مجال تشغيل الشباب، والتخفيف من البطالة، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى البحث في تأسيس صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان إلى "أولويات الحكومة المبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطط مدروسة وواقعية".

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